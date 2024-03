Dal finanziere 10mila accessi illegali Cantone: «Emerge un verminaio»

di Alessandria Severini

L'indagine di Perugia aperta sui presunti dossieraggi non ha fermato gli accessi abusivi alle banche dati, sintomo di un'attività illecita molto più vasta di quella ipotizzata inizialmente. È stato il procuratore capo di Perugia, Raffaele Cantone, ascoltato in commissione parlamentare Antimafia, a parlare di una mole di operazioni sospette che ha definito «mostruosa ed inquietante», un «verminaio».

Il solo tenente della guardia di finanza Pasquale Striano, l'uomo al centro dell'inchiesta, ha collezionato in quasi quattro anni oltre 4000 accessi alla banca dati della Direzione nazionale Antimafia, digitando il nome di 1531 persone. Se a questo si sommano gli accessi alle altre banche dati riservate si arriva alla cifra monstre di oltre 10mila accessi e, secondo Cantone, il numero è destinato a crescere ancora. Spaventa anche il numero di atti scaricati, oltre 33mila.

Con cifre simili gli interrogativi sui fini e sui soggetti coinvolti si fanno ancora più inquietanti. «Che fine hanno fatto gli atti prelevati? - si chiede Cantone - Quante di queste informazioni possono essere utili ai servizi stranieri?». Domande a cui l'inchiesta proverà a dare risposta con un elemento che però ormai appare incontrovertibile: Striano non ha agito da solo. «Durante la prima fuga di notizie - ha rivelato Cantone - è uscito un riferimento ad una Sos - segnalazione di operazioni sospette - riguardo a un imprenditore che avrebbe avuto a che fare con il ministro della Difesa, quella segnalazione non era stata vista da Striano». Il tenente indagato è stato infatti trasferito ad altro incarico non operativo. «Sono rimasto sorpreso - ha detto Cantone - che in una fase di così intensa attenzione ci sia stato un altro accesso abusivo che certamente non ha fatto il finanziere, il che significa che il meccanismo non è stato messo in sicurezza».

Il centrodestra chiede ora a gran voce che sia ascoltato in commissione Federico Cafiero de Raho, oggi parlamentare 5 stelle e membro della stessa commissione ma procuratore capo della. Direzione nazionale Antimafia all'epoca degli accessi alle banche dati di Striano.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Marzo 2024, 06:00