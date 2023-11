Dai siti porno a quelli sulle droghe: parte il blocco sui cellulari dei minori

di Lorena Loiacono

Un blocco automatico, per difendere i minori dai rischi della rete: da oggi le sim intestate agli under18 sapranno filtrare in automatico i contenuti a rischio e bloccare quelli destinati ai maggiorenni. Parte infatti il parental control sulle sim degli smartphone intestate ai minorenni: entra in vigore la delibera approvata nel mese di gennaio scorso dall’Agcom, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per proteggere i minori dai rischi che corrono online.

Un intervento che riguarda migliaia di ragazzini, sempre più piccoli: secondo i dati diffusi recentemente da Save the Children, in Italia il 78,3% di bambini tra gli 11 e i 13 anni utilizza internet tutti i giorni e lo fa soprattutto attraverso lo smartphone. Non solo, si abbassa sempre di più anche l’età in cui si possiede o utilizza uno smartphone: tra il 2021 e il 2022, l percentuale dei bambini tra i 6 e i 10 anni che utilizzano il cellulare è del 30,2%. Uno su tre. Per loro adesso scatta il parentale control: verrà fornito in automatico e gratuitamente dal gestore telefonico, nelle offerte riservate ai minori. Saranno gli operatori a comunicare le categorie di contenuti da bloccare, oltre alle tecniche utilizzate.

L’Agcom ha ritenuto importante bloccare contenuti come siti pornografici o comunque orientati al sesso, quelli che promuovono il gioco d’azzardo e le scommesse, quelli che vendono le armi e quelli che promuovono la violenza, le lesioni personali anche autoinflitte e il suicidio.

