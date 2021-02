Italia in zona gialla, è boom di tradimenti: «Dopo il lockdown voglia di tornare alla libertà»

Con la maggior parte dell’Italia tornata in zona gialla è subito boom di tradimenti: lo rivela Incontri-ExtraConiugali.com, il portale cercare un’avventura in anonimato, che in questi primi giorni di febbraio ha registrato un’impennata di attività da parte degli utenti. Un boom di attività (+ 405%) ed un incremento delle iscrizioni medie giornaliere (+210%).

«Dopo le restrizioni determinate dall’emergenza sanitaria, il ritorno della maggior parte delle regioni in zona gialla ha determinato un vero e proprio “Destape”, un momento di rinascita e transizione verso la libertà, che coinvolge l’intera Italia, includendo anche le 5 regioni rimaste in zona arancione» spiega Alex Fantini, ideatore di Incontri-ExtraConiugali.com.





Certo è che con l’Italia in zona gialla i tradimenti cessano di essere virtuali. «D’altra parte gli italiani si erano già stancati del sexting ed ora finalmente si sentono liberi di concretizzare i loro “sogni”» aggiunge Alex Fantini.



«Solo poche regioni rimangono arancione, ma anche in queste zone si sta già vivendo un “Destape” come storicamente avvenne in Spagna con la fine del regime franchista ed il repentino ritorno alla libertà» aggiunge l’ideatore di Incontri-ExtraConiugali.com.





Nonostante sia ancora vietato spostarsi tra Regioni —salvo per motivi di necessità, salute o lavoro— e nonostante sia ancora in vigore in tutt’Italia il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino, il momento è d’oro in Italia per i tradimenti.



Negli altri Paesi ci si accontenta invece del sexting, scambiando via smartphone messaggini hot e foto piccanti. Spagnoli, lusitani, francesi, tedeschi e inglesi rinunciano a tradire e si sfogano sul web: cercano un potenziale amante, ma per fare sexting.





Secondo Adultery.chat, il portale internazionale che permette a tutte le persone sposate o in coppia di contattare in tutta Europa uomini e donne affini per nuove avventure, a causa del diffondersi del Coronavirus in questi Paesi la media dei rapporti sessuali è bassissima, sia per gli uomini che per le donne, con una media di un solo rapporto sessuale al mese.



«Di questi tempi, nel Regno Unito la media è addirittura di 0,6 rapporti sessuali mensili» puntualizzano i responsabili di Adultery.chat che osservano però un curioso fenomeno: «una donna inglese su 2 vorrebbe concretizzare il sogno di un’avventura extraconiugale con un latin-lover italiano. Ed un uomo inglese su 3 vorrebbe farlo almeno una volta con una donna italiana».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Febbraio 2021, 11:42

