Zona gialla, le nuove regole per le regioni in Italia. Si andrà in zona gialla se l'occupazione delle terapie intensive è superiore al 5% dei posti letto a disposizione e se quella dei reparti ordinari supera il 10%.

Sarebbe questa, secondo quanto si apprende da diverse fonti di governo e delle regioni, l'ipotesi alla quale si sta lavorando per rivedere i parametri del monitoraggio con il quale vengono attribuite le fasce di colore alle regioni.

Zona gialla, la Conferenza Stato-Regioni

Saranno affrontati domani nella Conferenza Unificata straordinaria (ore 14.15) e nella Stato-Regioni (14.30) - convocate dal ministro per le Autonomie Mariastella Gelmini - i temi sulla «revisione dell'attuale sistema di monitoraggio del rischio epidemiologico da Covid-19» e «ulteriori indicazioni sull'utilizzo del ' Green pass'». La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome è invece convocata domani alle 15 dal Presidente, Massimiliano Fedriga.

