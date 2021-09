Covid, dalla prossima settimana altre regioni potrebbero passare in zona gialla: ecco quali

Dalla prossima settimana altre regioni potrebbero cambiare colore. Se sembra ormai certo che la Sicilia resterà zona gialla, pare che anche la Calabria potrebbe passare ad avere un livello di allerta più alto per il Covid. Dai primi report dell'ISS pare che la regione registri dati oltre le soglie critiche sia per quanto riguarda i posti letto occupati da pazienti Covid in area medica che nelle terapie intensive.

Leggi anche > Green pass, governo verso l'obbligo a lavoro anche nelle aziende private. Si parte da ristoranti e bar, ecco quando

Resta confermata la zona gialla per la Sicilia dopo che il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un'ordinanza per cui la regione resterà in zona gialla altri 15 giorni. Migliora innvece la situazione in Sardegna, rimasta per settimane sorvegliata speciale che ora sembra aver scongiurato il passaggio di colore. Più in generale la situazione dei contagi migliora in tutta Italia.

Il passaggio alla zona gialla non comporta comunque grandi differenze. Nelle regioni in cui si cambia colore torna l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto e il limite di quattro persone non conviventi che possono sedersi insieme al tavolo nei bar o nei ristoranti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Settembre 2021, 15:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA