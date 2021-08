Zona gialla in piena estate, almeno due Regioni a rischio: ecco quali sono. «Contagi e ricoveri in risalita»

Due regioni rischiano di passare in zona gialla già prima della fine di agosto, per un finale di estate decisamente difficile. Si tratta di Sicilia e Sardegna, che già prima di settembre potrebbero abbandonare la zona bianca e passare in giallo per via dell’aumento dei ricoveri sia nei reparti ordinari che in terapia intensiva.

Secondo i nuovi parametri - cambiati qualche settimana fa - una regione passa in zona gialla quando supera il 15% dei posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti ordinari, e il 10% per quanto riguarda i malati in rianimazione. In questo momento in Sicilia i ricoveri ordinari sono il 13% (7% per le terapie intensive), mentre in Sardegna è occupato il 5% dei letti nei reparti ordinari e l’11% di terapie intensive (limite dunque già sforato).

Ma anche altrove la situazione non è ottimale: in 14 regioni su 21 l’incidenza è sopra la soglia di 50 positivi su 100mila abitanti (parametro che sarebbe stato sufficiente a passare in zona gialla con le vecchie regole). Nel Lazio e in Liguria il tasso di occupazione in terapia intensiva sta salendo di giorno in giorno, così come in Calabria, dove i reparti ordinari sono occupati da pazienti Covid già all’11%. Incidenza in salita anche in Toscana, Emilia Romagna, Veneto e Umbria: la fine di agosto, in oltre mezza Italia, rischia di far tornare l'incubo dei contagi e delle chiusure.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Agosto 2021, 12:11

