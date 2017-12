Zio sotto accusa per abusi sulla nipote, assolto dopo un'odissea di 10 anni

Mercoledì 20 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 09:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sotto processo con un’accusa infamante per dieci lunghissimi anni, da innocente. Si è concluso con un’assoluzione, per non aver commesso il fatto, il calvario di A.D., un 38enne di Siano finito sotto accusa con la pesantissima ipotesi di reato di aver abusato della nipotina, una bimba di soli 4 anni, approfittando di una situazione familiare estremamente difficile. La sentenza, che accoglie in pieno la tesi difensiva rappresentata dal legale dell’imputato, l’avvocato Gerardo Di Filippo, è stata pronunciata dai giudici della prima sezione penale del tribunale di Salerno (presidente Gabriella Passaro) dopo 7 ore di camera di consiglio e all’esito di una lunga e complessa istruttoria dibattimentale. Decisiva, ai fini della sentenza, è stata la testimonianza resa nel corso del processo da parte della stessa presunta vittima degli abusi che, mai sottoposta ad incidente probatorio nell’immediatezza della vicenda ma ascoltata in modalità protetta 6 anni dopo l’episodio, ha accusato lo zio solo davanti alle assistenti sociali, e mai davanti ai giudici. Nel corso del processo l’avvocato Di Filippo ha poi dimostrato che l’imputato all’epoca dei fatti era a Pordenone dove svolgeva la mansione di collaboratore scolastico.La sentenza, però, se sancisce la fine di un incubo per l’uomo non potrà mai ricostruire il tessuto familiare ormai distrutto: la bambina, infatti, è stata tolta alla madre che a causa di problemi legati alla tossicodipendenza non poteva prendersene cura ed è stata affidata ad un’altra famiglia recidendo così ogni legame con la nonna materna e con lo zio che, proprio quando la bufera giudiziaria lo travolse, voleva chiederne l’affido essendo titolare di una regolare busta paga. I fatti, oggetto del procedimento giudiziario, risalgono al 2008 quando, secondo l’impianto accusatorio formulato dal pubblico ministero Giovanni Paternoster, titolare del fascicolo, il giovane avrebbe abusato della bambina in almeno cinque occasioni.