Zio orco abusa e minaccia per anni la nipotina di dodici anni: «Se parli violento anche tua sorella»

Lo zio orco. Ha violentato la nipote per anni, approfittando del fatto che i genitori gliela affidavano spesso per andare a lavorare e l'ha costretta al silenzio, minacciando di abusare anche della sorella minore.





L'uomo, un 38enne, è stato arrestato ieri a Como dalla polizia del commissariato di Sesto San Giovanni (Milano), al termine di un'indagine iniziata a luglio, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Como. Le violenze sono iniziate nel 2013, quando la vittima aveva 12 anni, e si sono protratte sino al 5 luglio scorso.





Mercoledì 2 Ottobre 2019, 12:28

