Picchiato da un ragazzo dopo una lite, vigilante in coma. La figlia: «Mio padre tra la vita e la morte, il responsabile è libero»

Giovedì 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, 85 anni, sarebbe stato picchiato per pochi euro nella sua casa ad Agrigento. Il nonnino con le lacrime agli occhi racconta la sua storia a: «Dei ragazzi mi hanno bussato alla porta e mi hanno proposto di comprare degli oggetti di antiquariato, di cui sono appassionato. Hanno finta di andare in bagno, poi».Continua zio Fifo, come lo chiamano i suoi amici: «Mi volevano vendere un vaso, che io avrei comprato. Nel momento in cui ho preso il portafogli e ho tirato fuori 20 euro, mi hanno colpito e sono caduto.nonostante fossi a terra».Non è tutto. «Dopo mezz'ora mi sono risvegliato e sono sceso in stradaa cercare mia moglie. Era dal parrucchiere e abbiamo chiamato i soccorsi. Ho avuto tanta paura».