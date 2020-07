"I nuovi dati sui contagi ci dicono che la riapertura delle frontiere da molti Paesi ancora ad alto rischio richiede nuove e tempestive misure di prevenzione e controllo degli arrivi. Urgono decisioni per prevedere tamponi in aeroporto per le persone che nei giorni precedenti all'arrivo hanno soggiornato in questi Paesi”.



Lo afferma il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Luglio 2020, 19:25

