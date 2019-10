Zina uccisa dal marito: i carabinieri erano passati da lì solo due ore prima dell'omicidio

Uccide la moglie a coltellate e scappa: dopo ore si costituisce

, detta Zina, uccisa sabato notte dal marito, negli ultimi giorni si era presentata due volte dai carabinieri per denunciare le violenze verbali del marito, che voleva lasciare: e due ore prima dell'omicidio, una pattuglia era passata da via Alberto da Giussano a Cologno al Serio per controllare che tutto fosse in ordine.Zina si trovava infatti a casa della sorella, da cui si era rifugiata da qualche giorno, ha spiegato il colonnello Paolo Storoni, comandante provinciale dei carabinieri di Bergamo, durante una conferenza stampa con il procuratore facente funzioni Maria Cristina Rota. Zina, 36 anni, origini moldave, era andata dai carabinieri il 23 settembre e giovedì 3 ottobre, tre giorni prima dell'omicidio, dopo essere stata aggredita dal marito.A quel punto si era trasferita, su suggerimento dei militari, dalla sorella: tutto inutile, perché Maurizio l'ha trovata e le ha tolto la vita, prima di scappare per qualche ora e poi consegnarsi alle autorità. L'uomo, 47 anni, e la vittima avevano tre figli: l'omicidio è avvenuto intorno alle 4 di domenica mattina.