SERO BRANCO (TREVISO) - Uomo trovato morto sopra una panchina intorno a mezzanotte del 23 marzo 2022 in via Monte Tomba, a Zero Branco. Ad allertare i carabinieri è stato un passante che ha visto l'uomo riverso sulla seduta nel parco pubblico. La vittima è G.M., un 47enne del posto, non sono ancora chiare le cause del decesso. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Marzo 2022, 11:10

