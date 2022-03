Zelensky attore, su La7 la serie tv che ha lanciato il presidente

Un “servitore del popolo” di nome Volodymyr Zelensky, che diventa presidente dell’Ucraina. Una incredibile storia profetica, quella raccontata nella serie “Servant of the people”, visto che in breve l’attore Zelensky è diventato lui stesso presidente del Paese ora al centro del più grande e sanguinoso conflitto nel cuore dell’Europa dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.

La serie “Servant of the people” - di cui il leader ucraino è protagonista e ideatore, regista e sceneggiatore - approderà in tv lunedì, su La7, in esclusiva per l’Italia. La première sarà incentrata sui primi episodi, presentati da Andrea Purgatori, con il doppiaggio di Luca Bizzarri, a dar voce al protagonista, il professor Vasyl Petrovych, interpretato da Zelensky. «Sarò i suoi fiati - ha raccontato Bizzarri - le sue pause, la sua risata roca. La rappresentazione teatrale è, soprattutto, responsabilità. Ogni ruolo, ogni rappresentazione, mette l’attore di fronte all’umanità, alla storia delle persone. Ecco perché accettare un lavoro come questo, in un momento così difficile, un po’ mi fa stringere lo stomaco. Perché questa sit-com, queste parole che andrò a dire, hanno cambiato la storia dell’Europa e del mondo intero, comunque la si pensi».

“Servant of the People”, prodotta da Kvartal 95 (società di produzione dello stesso Zelensky) è stata trasmessa tra il 2015 e il 2019 con grande successo sulla Rete televisiva Ucraina 1+1, ed è diventata un fenomeno internazionale, approdando anche in Germania, Francia e in Inghilterra, e presto sarà resa disponibile dalla piattaforma Netflix negli Usa. A chiudere la serata su La7 sarà proposto un docufilm in prima tv (“Zelensky the story”), che riassume l’incredibile storia del presidente ucraino.

