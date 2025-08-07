Zanzare in Italia, più aggressive che mai: la mappa delle province da evitare e in quali fasce orarie prestare più attenzione

Quando cala il sole e finalmente l’afa si attenua, ecco arrivare loro: le zanzare. Ma quest’anno il fastidio sembra essersi trasformato in vera e propria invasione.

Dalle grandi città alle aree rurali, le zanzare - soprattutto le tigre - sono più aggressive che mai.

La mappa dele zone da evitare

Le province più “calde”, secondo i dati aggiornati, sono 24. Le aree che presentano una chiara circolazione del virus del Nilo occidentale, distribuite su 10 regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia e Sardegna. In particolare, Latina, Modena, Treviso, Caserta e Novara risultano tra le più colpite. Roma sotto assedio di zanzare tigre. Nella capitale, la situazione è ugualmente delicata. Alcuni quartieri come Nuovo Salario, Subaugusta, Trastevere, Esquilino, Cipro e Arco di Travertino sono teatro di una massiccia presenza di zanzare tigre, insetti diurni particolarmente aggressivi e antropofili, capaci di pungere più volte nella stessa giornata. Il tramonto: l’ora peggiore Il problema è che gran parte dei fastidi avviene nelle ore in cui si cerca refrigerio all’aperto. Le zanzare tigre, lungi dall’essere solo notturne, sono attive soprattutto al tramonto e all’alba, momenti in cui molti italiani si affidano a passeggiate o cene sul balcone. Le famose Culex (quelle che possono trasmettere il West Nile, il virus del Nilo occidentale), invece, agiscono maggiormente nelle ore serali e notturne.

La trasmissione del virus

Il punto più importante è che il danno non è solo in termini di punture, ma potenzialmente anche di virus trasportati.

