di Simone Pierini

La, noto a tutti come, ha fatto il giro del web. Il re dei 'vitelloni' è statomentre, a 63 anni, facevaa Rimini con unadi 23 anni. Re dei playboy della Riviera romagnola era considerato un'icona di un'epoca e di uno stile di vita probabilmente irripetibili. Ma cosa è accaduto quella notte? La giovane che era con lui, ancora sotto choc, ha raccontato tutto a Il Resto del Carlino.«Avevamo appena fatto l'amore - spiega - mi stavo rivestendo e mi sono accorta che lui stava male. Soffriva visibilmente e respirava a fatica». I due erano in macchina, appartati dopo essersi incontrati intorno all'una di notte. «​Ho chiamato i soccorsi, quelli del 118 hanno provato a rianimarlo ma purtroppo non c'è stato nulla da fare». Un malore che lo ha colpito all'improvviso. «​E' successo tutto nel giro di pochi minuti. Io ero spaventata, sono uscita dalla macchina per capire in quale via fossimo e poi ho telefonato al 118. L'auto medica e l'ambulanza sono arrivate pochi minuti dopo».Gli ultimi momenti insieme sono stati drammatici, loro che non erano una coppia ma che si erano già frequentati in diverse occasioni. «Lui continuava a peggiorare, e mi ha detto: 'tienimi la mano'. Così ho fatto, in attesa dei soccorsi. ​Non eravamo fidanzati, gli volevo bene. Ogni tanto capitava di uscire insieme, avevamo già fatto l'amore altre volte». Sulle cause che avrebbero portato al malore non ci sono ancora notizie. Ma la giovane spiega di non aver visto Zanza assumere nulla. «Non so se avesse preso qualcosa prima di venire a prendermi, ma mentre è stato con me non ha fatto uso di pillole o sostanze».