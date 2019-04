di Francesco Balzani

Roma, rubata l'auto della mamma di Zaniolo

Malviventi sì, ma con il cuore giallorosso. Dopo aver rubato ala potentedi colore blu a Francesca Costa , la mamma della giovane stella romanista Nicolò Zaniolo , sabato pomeriggio, irubata sotto casa del calciatore. Mancava solo il biglietto di scuse... eppure è andata esattamente così. La Bmw, tra l'altro lavata e riportata a lucido da qualche graffio, è stata riconsegnata. Lei ha postato unascrivendo: "Bentornata grazie !!!!"Non è la prima volta che capita una cosa del genere a Roma. Aaccadde la stessa cosa: il furto della sua Smart durò appena due giorni. Giusto il tempo di accorgersi che era la sua auto e i ladri la riportarono (con tanto di scuse su un biglietto giallorosso) sotto casa del capitano.Per Zaniolo e la mamma una buona notizia. Ora i tifosi romanisti si aspettano due belle notizie dal calciatore: l'entrata in Champions in primis e il rinnovo del contratto con la società giallorossa. Saranno due sogni realizzabili?