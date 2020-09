Berlusconi, Zangrillo choc: «Con quella carica virale a marzo sarebbe morto»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Settembre 2020, 22:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

nasofaringeo diMolto probabilmente sì e lui lo sa». Lo ha detto il professor. «Se direi nuovamente la frase "virus clinicamente morto"? Forse ho sbagliato tono ma non rinnego il concetto espresso, la malattia è cambiata», ha aggiunto. Poi la frecciatina nei confronti di Andrea Crisanti, ricordando il confronto tv da Lucia Annunziata del 31 maggio scorso: «Quel giorno ho risposto a qualcuno che guardava le curve ma non aveva visto i malati che ho curato io».Sul fatto che le sue parole abbiano alimentato il pensiero dei negazionisti Zangrillo non ci sta: «Non ho mai detto di non seguire le disposizioni anti contagio, non fatemi passare per negazionista». Sulle condizioni attuali di Silvio Berlusconi e Flavio Briatore rassicura: «Sono sulla buona strada».«La cosa fondamentale sull'intervento per Berlusconi - ha sottolineato Zangrillo - è stato capire che doveva andare in ospedale, che doveva andarci in quella fase, che dieci ore dopo poteva essere troppo tardi proprio perché è un paziente a rischio. Questo vale per tutti, non solo per Berlusconi, bisogna migliorare la tempestività, evitare che i pazienti giungano in ospedale troppo tardi, serve dare indicazioni precise alla medicina territoriale per dare assistenza a chi accusa sintomi».