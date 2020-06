«Zanardi, sono ore decisive». Alex sedato in prognosi riservata. Sequestrato il telefonino

Enrico Chillè

Mentre tutta l'Italia resta col fiato sospeso per le condizioni di Alex Zanardi, sono partite a pieno regime le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente che venerdì scorso ha coinvolto l'atleta paralimpico su una strada provinciale in provincia di Siena. Zanardi, 53 anni, stava partecipando ad una staffetta paralimpica, Obiettivo Tricolore, quando ha perso il controllo dell'handbike, ha invaso la corsia opposta e si è schiantato contro un camion.

Le condizioni dell'ex pilota automobilistico e atleta paralimpico sono ancora molto gravi ma stazionarie: Zanardi, sottoposto a due delicati interventi chirurgici alla testa, non è ancora fuori pericolo e potrebbe anche perdere la vista. Solo nelle ultime ore, i medici dell'ospedale di Siena che lo stanno curando si sono detti ottimisti: «I peggioramenti possono essere gravi e improvvisi ma più passa il tempo e più le condizioni si mantengono stabili, tra qualche giorno potremo valutare il quadro neurologico». Accanto ad Alex Zanardi c'è, insieme al figlio Niccolò, la moglie Daniela: «Non lo lascerò mai solo».

Intanto, la procura di Siena sta cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente ed ha sequestrato l'handbike ed il cellulare di Zanardi. Dalle prime ricostruzioni, sembra che l'atleta abbia tagliato una prima curva, riuscendo però a rientrare in carreggiata, ma poco dopo avrebbe fatto altrettanto, invadendo il senso di marcia opposto con il camionista che ha provato invano a schivarlo. L'uomo, ancora sotto choc, resta indagato come atto dovuto ma potrebbe presto essere prosciolto. Secondo alcune testimonianze, Alex Zanardi avrebbe avuto l'incidente mentre girava un video con il telefonino: un'ipotesi, questa, smentita però sia dalla procura che da un filmato registrato da un videoamatore che stava seguendo la staffetta.

riproduzione riservata ® Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Giugno 2020, 09:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA