Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Giugno 2020, 09:50

Niccolò, il figlio di Alex Zanardi , ha pubblicato su Instagram un nuovo post pieno di affetto e speranza per il padre ricoverato in coma indotto in terapia intensiva in seguito al gravissimo incidente dello scorso 19 giugno. Il ragazzo non ha mai lasciato l'ospedale Le Scotte di Siena, dove insieme alla mamma Daniela e alla nonna Anna veglia sul campione.«Io questa mano non la lascio. Dai papà, anche oggi un piccolo passo avanti», scrive Niccolò a corredo della foto della sua mano stretta a quella di. Un gesto semplice e pieno d'amore, quello di un figlio per il padre, che è ideologicamente quello dell'Italia intera, in questi giorni stretta con il cuore attorno al grande campione paralimpico in attesa di una buona notizia.