(Agenzia Vista) Venezia, 12 aprile 2020 Zaia: "In Veneto 200mila tamponi, 14.077 positivi" Il presidente del Veneto Luca Zaia durante il consueto punto stampa sull'emergenza Coronavirus in Regione: "In Veneto 200mila tamponi, 14.077 positivi" Fonte Facebook Luca Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Aprile 2020, 20:12

