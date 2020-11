Zaia minacciato di morte via mail: «Asino, vorrei spararti in bocca»

«Sei solo è sempre un Asino, vorrei spararti in bocca. Firmato ps». la minaccia è contenuta in un messaggio di posta elettronica indirizzato al presidente del Veneto, Luca Zaia, e oggetto di denuncia per minacce e diffamazione.

Lo rivela stamani Il Gazzettino, aggiungendo che querele relative ad altre minacce sono state presentate dall'Avvocatura regionale alla Polizia postale e delle comunicazioni del Veneto. La mail risale allo scorso 21 settembre. Anche in passato Zaia aveva denunciato minacce e ingiurie, per insulti pubblicati sui social network; a febbraio due vicentini, uno dei quali si era poi scusato, sono stati condannati per diffamazione aggravata.

«Volevo esprimere la mia solidarietà al presidente della regione Veneto Luca Zaia. Quanto accaduto è gravissimo e ci auguriamo che gli autori di queste vili minacce siano al più presto identificati e bloccati. In un momento come questo è particolarmente necessaria la massima cooperazione e il rispetto per l'impegno di tutti coloro che sono impegnati in attività di Governo». Lo afferma Alessia Rotta, presidente della commissione Ambiente della Camera dei Deputati, a commento delle minacce di morte al presidente del Veneto Luca Zaia.

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Novembre 2020, 13:03

