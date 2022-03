Trieste, congelato lo yacht da 530 milioni di euro di Melnichenko: l'oligarca russo è nella black list Ue

La barca a vela più grande del mondo è stata congelata dalla Guardia di finanza. Si tratta dell'imbarcazione «Sailing yacht A» dell'oligarca russo Andrey Igorevich Melnichenko dal valore di circa 530 milioni di euro: l'iniziativa è nell'ambito delle misure prese nei confrontro degli oligarchi russi inseriti nella black list dell'Unione europea. Secondo quanto si apprende l'imbarcazione era in rimessaggio nel porto di Trieste .

Melnichenko è stato incluso, insieme ad altri 13 suoi connazionali, nella black-list che ora conta 862 persone fisiche e 53 persone giuridiche. La barca è stata costruita nel 2017 nei cantieri di Nobiskrug, in Germania, è lunga 142 metri, ha un albero maestro di 90 metri e la parte emersa alta come un palazzo di 8 piani. Protagonista, neanche a dirlo, è il lusso: al suo interno una piscina, un osservatorio subacqueo e anche una pista per l'atterraggio degli elicotteri degli eventuali ospiti.

Nuove sanzioni dagli Usa: colpita la famiglia Peskov

Nuova raffica di sanzioni americane agli oligarchi russi e al circolo ristretto di Vladimir Putin. Nel mirino del Tesoro finiscono 10 componenti del consiglio di amministrazione della banca VTB, 12 membri della Duma e la famiglia del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Marzo 2022, 23:33

