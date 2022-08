Yacht di 21 metri sugli scogli a Porto Cervo, un morto e sei feriti. Chi è la vittima

Un morto e sei feriti, due dei quali gravi, in un incidente al largo di Porto Cervo: uno yacht di 70 piedi, circa 21 metri, si è schiantato sugli scogli delle isole Nibani.

Gli occupanti dello yacht

La vittima è un uomo di 63 anni di nazionalità straniera, probabilmente l'armatore stesso della barca. È stato recuperato vivo ma incosciente dagli uomini della guardia costiera di Olbia e Porto Cervo, ma è morto subito dopo i soccorsi. A bordo in tutto 7 persone, compresa la vittima. Gli alti 6 feriti sono stati sbarcati a Porto Cervo e assistiti sul posto dai medici del 118 di Arzachena e Porto Cervo. Due sono in gravi condizioni e sono stati trasferiti in ospedale con codice rosso.

La dinamica dell'incidente

Secondo le prime informazioni, l'incidente, che è avvenuto intorno alle 20.40 mentre il gruppo navigava davanti alle isole li Nibani, potrebbe essere stato causato dalla manovra improvvisa del comandante dello yacht per evitare la collisione con un'altra imbarcazione. Il 21 metri è semiaffondato e il relitto è già stato recuperato e trainato dai rimorchiatori fino allo scalo a Porto Cervo.

