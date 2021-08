Sardegna, lo yacht extra lusso Nord: ha 20 appartamenti, cinema e garage. Ecco quanto costa FOTO

Uno yacht da favola: il maestoso Nord in questi giorni sta navigando il mare del Nord Sardegna. E' stato avvistato in Costa Smeralda e sulla costa est sarda tra San Teodoro e l'isola di Tavolara. Una barca dal lusso sfrenato che non passa inosservata a turisti e natanti.

Con i suoi 142 metri di lunghezza. Design italiano, il “Nord” dispone di 5 ponti, 20 appartamenti, palestre, piscine, cinema, garage per il tender, un beach club. Senza contare la spa con saune e centro estetico.

Lo yacht è di proprietà del miliardario russo Alexey Mordashov, principale azionista e presidente di “Severstal”, un conglomerato russo con interessi in società metallurgiche, energetiche e minerarie. Lo yacht costato circa 500 milioni di dollari è composto in tutto da 5 ponti e presenta nella zona di poppa un beach club con piscina.

Il maestoso yacht “Nord”, lungo 142 metri e largo 22 metri, battente bandiera delle isole Cayman. L’imponente imbarcazione, dotata delle più sofisticate apparecchiature, progettata dal celebre studio italiano “ Nuvolari Leonard” e costruita dalla “Lursen Werft” di Brema, è stata varata nei primi mesi del 2021.

