Olbia, terrore al porto turistico: in fiamme super yacht di lusso, 4 persone a bordo

Ditrutto completamente dalle fiamme uno yacht di 35 metri battente bandiera maltese, ormeggiato alla Marina di Olbia, Sardegna. Poco dopo l'1.30 del mattino, ricevuta la segnalazione, la sala operativa della Guardia costiera ha inviato una motovedetta e personale via terra, che si è occupato anzitutto di verificare che le quattro persone dell'equipaggio avessero abbandonato l'imbarcazione e stessero bene.

I vigili del fuoco sono subito intervenuto per domare le fiamme, mentre i guardiacoste si sono occupati di far spostare navi e imbarcazioni da diporto ormeggiate lì vicino.

Per spegnere le fiamme ci sono volute quasi due ore. In mattinata, oltre alle attività di bonifica e quelle necessarie per prevenire un possibile inquinamento, si è dato il via alle indagini utili a stabilire le cause dell'incendio e accertare eventuali responsabilità.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Settembre 2021, 12:30

