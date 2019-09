Tv pirata online, Xtream Codes oscurata: rischio multe fino a 26mila euro per 700mila italiani

Mercoledì 18 Settembre 2019, 10:45

È l'alba quando la polizia fa scattare l. L'operazione nasce con lo scopo di combattere e smantellare il fenomeno delle IPTV, lee, coivolgendoè la più grande mai messa in piedi nel settore.Grazie anche all'aiuto delle agenzie Eurojust ed Europol, si punta all'oscurazione di un sistema ormai ampiamente diffuso e che converte il segnale analogico della pay-tv, trasformandolo illegalmente in un segnale web-digitale.Si tratta di un'indagine informatica precisa sulla diffusione dei segnali in streaming, effettuata dal Servizio polizia Postale e delle Comunicazioni, che ha consentito di individuare le sorgenti estere dalle quali parte il segnale "pirata". I dati complessivi raccolti sono relativi sia alle persone coinvolte,, sia al volume effettivo di affari, stimato in oltre 2 milioni di euro al mese.Sequestrata ed oscurata la piattaforma informatica, con oltre 700mila utenti online inibiti alla visione; 25 i responsabili individuati. Sono invece otto gli ordini europei di indagine emessi dallanei confronti di un'associazione a delinquere transnazionale. Sono stati eseguiti simultaneamente in Olanda, Francia, Grecia, Germania e Bulgaria, con numerose perquisizioni in corso in Italia e all'estero per smantellare le centrali del network ed aggredirne i rilevanti proventi illeciti.Ideata da due cittadini greci e con un giro d'affari annuo di circa 60 milioni di euro, la piattaforma permette di trasformare in dati informatici i flussi audiovisivi protetti da copyright fornendo all'utente finale l'intera offerta tv a pagamento a un prezzo di 12 euro. Sequestrati 80 domini, 183 server dedicati e 197 rapporti finanziari tra account Paypal, Postepay e conti correnti. Il reato contestato all'organizzazione è di associazione per delinquere finalizzata alla riproduzione e commercializzazione illecita di Iptv con la circostanza aggravata del reato transazionale.Per i fruitori del servizio previste multe salate, fino a 25.822 euro, e la reclusione da sei mesi a 3 anni.