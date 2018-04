"Cercasi coppie o famiglie per un soggiorno paradisiaco a Tahiti gratis"​

Venerdì 27 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Se siete dei 'wanderlust', ovvero viaggiatori incalliti col costante desiderio di, quello della compagnia low-cost islandesepotrebbe essere l'che avete sempre sognato. Fino al 14 maggio, infatti, è possibile fare domanda per le selezioni e provare a essere tra i fortunati vincitori che potranno viaggiare, da soli o in compagnia di un amico, conforniti direttamente dall'azienda.Per partecipare, è necessario accettare le condizioni sul sito di Wow Air e inviare,, una video-guida della propria città d'origine. Quattro giorni dopo, invece, la compagnia aerea renderà noti i nomi dei prescelti, che dovranno recarsi a Reykjavik, dove ha sede l'azienda, per un periodo di formazione. Lo scopo, infatti, è quello di recensire ogni aspetto dei posti che si andranno a visitare, dal paesaggio alle tradizioni gastronomiche, e documentare tutto ogni giorno attraverso alcuni account social.Il periodo di apprendistato e formazione in Islanda durerà circa tre mesi, al termine dei quali i partecipanti al concorso inizieranno un lungo viaggio in giro per il mondo, passando per. Se volete staccare per un po' e scoprire posti nuovi, questa è la vostra occasione. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la sezione sul sito di Wow Air