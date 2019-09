World Top Model Italia, la finale sbarca in Salento

Si terrà il 28 settembre, nella magica cornice del Salento, presso La Casarana Wellness Resort di Presicce - Lido Marini (LE), la finale Nazionale di World Top Model Italia, il prestigioso concorso di bellezza che giunto alla sua 29esima edizione si conferma tra gli eventi più importanti della Fashion Industry Nazionale e Internazionale di cui la Finale Mondiale si terrà il 14 Dicembre presso il Fairmont Montecarlo Luxury Hotel,Principato di Monaco.



Nel corso della serata, organizzata da Fiore Tondi e condotta da due star d'eccezione, Nicoletta Giuliani e Alfredo Mariani si potrà assistere alla sfilata delle 50 protagoniste, modelle bravissime e bellissime selezionate in tutta Italia; Prevista anche l'esibizioni del famoso ballerino e coreografo Lele Dinero, del gruppo musicale Internazionale Elysium e del gruppo musicale salentino I Trainanti.



Presidente di giuria sarà Guido Dolci della Major Model Management presente a Milano, New York, Parigi, Miami e Londra. Ad accompagnarlo nell'arduo compito della votazione ci saranno: Alberto Mezzetti, vincitore del Grande Fratello 2018; Luigi De Filippis, produttore della DreamWorldMovies e tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo.



Il concorso, ha ospitato negli anni testimonial importanti come Claudia Schiffer, Valeria Mazza, Grace Jones, Nina Moric, Brigitte Nielsen, Markus Schenkenberg, Randi Ingerman, Richard Clayderman, Zucchero, Gabriella Carlucci, Alessia Marcucci , Renato Balestra, Aldo Coppola.



L'evento verrà realizzato grazie alla collaborazione di La Casarana, Emmebi Italia look hair, Mkl make up, la Major Model, la DreamWorldMovies, il centro Tao Limone sul Garda, Kuea, Antezza Tipografi, La Lizza Olio, Micaletto- Aghé mare, Caprice Diamond Culture, La Rena, Brick Antille Elegant,COR Restautant Milano, I Santi di Diso, Luigina Epifani Sposa, Francesco Taurino Wine,Bianco Cave,The Village Araba Fenice,Kyani,Park Hotel Imperial. Martedì 24 Settembre 2019, 17:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA