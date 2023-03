Wizzair, passeggeri vincono un volo con destinazione sconosciuta: «Ecco dove siamo atterrati». I video su TikTok

Prendereste mai un volo per una destinazione sconosciuta, senza mai sapere dove state andando, fino all'atterraggio? E quello che è successo ad un gruppo di viaggiatori selezionati da Wizzair, che alcune settimane fa ha lanciato un concorso - che aveva già spopolato in altri Paesi - dal nome #getlostwithWizz, e destinato a lanciare una delle nuove rotte di Wizzair.

In volo verso l'ignoto

Il concorso prevedeva che entro il 6 marzo si postasse sul proprio profilo Instagram (pubblico) una foto per trasmettere il proprio spirito d'avventura e la passione per i viaggi, taggando Wizzair con gli hashtag #getlostwithWizz e #getloswithWizzItaly entro il 6 marzo scorso: la partenza era prevista da Venezia per mercoledì 15 marzo, il ritorno proprio oggi. E sui social - su TikTok in particolare - spopolano ora post e video sull'avventura vissuta dal gruppo, formato di gente comune e parecchi content creator. La destinazione è stata svelata pochi minuti dopo l'atterraggio ed era Riyadh, in Arabia Saudita.

Durante il volo l'equipaggio ha scherzato con i passeggeri, prendendoli in giro con falsi indizi sulla destinazione finale: «Tra poco saremo pronti a salpare verso l'ignoto: una volta in volo, e dopo una sinistrorsa virata destra in direzione nord-occidentalmente sud-estica stimiamo un tempo di volo compreso tra una e dieci ore». «È vietato il consumo a bordo di sesso droga e rock and roll, a meno che non abbiate intenzione di condividere con l'equipaggio». E ancora: «Tornerò più tardi con altri fuorvianti quanto frivoli aggiornamenti».

