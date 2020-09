Willy, spuntano nuovi complici dei fratelli Bianchi: «Hanno assistito al pestaggio senza fare nulla»

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Settembre 2020, 18:32

Si cercano, i due 30enni che avrebbero. Gabriele e Marco, secondo le autorità che indagano sul caso, avrebbero anche due complici, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, ma presto nel registro degli indagati della Procura di Velletri potrebbero, amici dei fratelli, presenti alla rissa e che non avrebbero fatto nulla per fermare i due giovani.Si parla al momento di altre 4 persone, che non avrebbero partecipato attivamente alla rissa ma sarebbero rimaste a guardare, senza fare nulla per aiutare Willy Monteiro e sarebbero quindi chiamate in causa per la loro condotta omissiva. Secondo Il Messaggero tra gli indagati ci potrebbero essere il giovane che ha guidato l'auto con cui si sono poi dileguati insieme agli altri. Sul Suv sarebbero stati in 6 e tutto il gruppo potrebbe essere coinvolto nelle indagini sebbene con capi di accusa diversi.Proprio il ragazzo che stava al volante al momento della fuga sarebbe stato colui che avrebbe chiamato i fratelli Bianchi come rinforzo durante la rissa. I due giovani, infatti, secondo le ricostruzioni, si erano allontanati temporaneamente con un altro amico.