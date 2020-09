Willy Monteiro Duarte, un fiume di gente alla fiaccolata: «Il tuo secondo nome era Felicità»

«Ognuno sulla terra è padrone della propria vita, non di quella altrui. Il tuo secondo nome era Felix, felicità, che tu sapevi donare senza che nessuno te lo chiedeva. Grazie perché con la musica sempre accesa in macchina il tuo sorriso eri sempre con noi pronto a riportarci a casa. Eri troppo buono per stare in un mondo marcio, hanno deciso di portarti in un posto migliore affidandoti il compito di proteggerti. È compito di noi tutti mantenere vivo il ricordo di Willy, ti auguriamo buon viaggio fratello. Che sia fatta giustizia».

Sono alcuni dei pensieri pronunciati dagli amici di Willy, il ragazzo ucciso a botte la notte tra sabato e domenica scorsi, alla fine della fiaccolata a Paliano. Al papà Armando e alla mamma Lucia è andato il ringraziamento «per averci fatto conoscere un ragazzo unico».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Settembre 2020, 11:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA