Willy, il messaggio del premier Conte: «Questa tragedia mi ha lasciato scioccato. Su un ragazzo di 20 anni una violenza sorda»

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Settembre 2020, 18:39

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha appena condiviso un post su Facebook dedicato a Willy Monteiro Duarte, il ragazzo ucciso di botte sabato notte a Colleferro.Ecco le parole di Conte: «Un ragazzo che aveva da poco varcato la soglia dei 20 anni, studiava e lavorava, viveva appieno le proprie passioni, le proprie emozioni. Coltivava i propri sogni ed era probabilmente esposto alle tante incertezze che impensieriscono i giovani intenti a costruire il proprio futuro di vita personale e professionale.Ci stringiamo tutti vicini alla sua famiglia, alla sua comunità di Paliano, a tutti coloro che l’hanno amato e apprezzato. Ho trasmesso questo sentimento ai suoi genitori, a sua sorella, pur nella consapevolezza che è difficile comprendere fino in fondo l’angoscia procurata da una sofferenza così acuta e dolorosa».Continua il presidente del Consiglio: «Quali misure adotteremo? Diremo ai nostri figli di volgere la testa dall’altra parte ? Di non intervenire a sedare diverbi o a cercare di proteggere amici più deboli o in evidente difficoltà? Non credo possa essere questa la risposta, la strada da seguire.».