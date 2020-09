Willy, la testimone da Serena Bortone: «Lo colpivano come fosse una palletta. Tutti hanno provato a dividerli, ma erano troppo grossi»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Settembre 2020, 19:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(il nuovo programma pomeridiano di Rai1 condotto da Serena Bortone) la testimonianza di una ragazza presente la sera della morte di Willy Monteiro, il 21enne vittima di un pestaggio per aver difeso un amico a Colleferro.La ragazza in collegamento spiega la presunta dinamica agghiacciante: «Non è vero che nessuno è intervenuto. Tutti hanno provato a dividerli, anche le femmine si sono messe in mezzo. Ma gli aggressori erano troppo grossi e non si riusciva».In studio, si apre il dibattito sulla tragedia di Colleferro, tra gli ospiti Nicola Fratoianni e Lucia Borgonzoni. Serena Bortone chiosa: «».