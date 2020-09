Willy, i genitori: «Abbiamo perdonato gli assassini». Le offerte del funerale donate alla Caritas

di Enrico Chillè

Una grande lezione di dignità per un'intera nazione, quella della famiglia di. Idel 21ennenella notte tra il 5 e il 6 settembre scorsi, infatti, subito dopo i funerali di sabato a Paliano hanno spiegato di aver già. La famigliaha anche deciso di fare una donazione alla«Noi siamo molto cattolici, abbiamo già» - le parole delladopo i funerali a Paliano - «I figli degli altri non si toccano,». Una vera e propria dimostrazione di dignità e compostezza, in un momento di dolore difficilmente immaginabile. Anche il papà, visibilmente emozionato durante i funerali, ha fatto molta fatica a esprimere i propri pensieri: «È bello vedere quante persone volevano bene al nostro Willy, mi conforta sapere che non è morto invano, ma per difendere un amico, per salvare una vita».La, dopo i funerali nel campo sportivo di Paliano, ha ricevuto in casa alcuni parenti, giunti non solo da Capo Verde, ma da diverse parti d'Europa. Intanto, le, per volere della famiglia di Willy, sono state interamente. Lo fa sapere, su Twitter, anche la Caritas Ambrosiana: «Grazie di cuore alla famiglia Monteiro per aver devoluto le offerte raccolte durante il funerale di Willy a Caritas. Un gesto di grande vicinanza verso gli ultimi».