Willy, il fratello di Marco e Gabriele Bianchi da Barbara D'Urso: «Ecco chi è stato a ucciderlo, chi ha sbagliato deve pagare»

Barbara D'Urso

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Settembre 2020, 18:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi, Alessandro, fratello di Marco e Gabriele Bianchi - due dei quattro ragazzi arrestati con l'accusa di concorso in omicidio preterintenzionale per la morte di Willy Monteiro - è stato intervistato a, in collegamento da Colleferro.Ecco la testimonianza di Alessandro Bianchi: «Nei giorni passati si è parlato solo dei miei fratelli, ma se è hanno sbagliato in quattro in quattro devono pagare. In passato, Marco e Gabriele sono stati coinvolti in due scazzottate in dei locali, ma mai qualcosa di questa gravità.».. «Non credo - continua Alessandro Bianchi - che si siano accorti del disastro che era accaduto. È sbagliatissimo che non abbiano chiamato nessuno. Io li ho visti dopo e non credo si fossero resi conto della tragedia. Sono arrivati tutti e quattro nel mio locale con i carabienieri e io ho sentito i carabinieri dire a uno degli altri due ragazzi di prendersi le sue responsabilità». Poi Alessandro conclude: «».