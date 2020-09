Willy, l'autopsia: «Pestaggio violento, lesioni non solo a torace e addome»

Il testimone:

Quattro ore, tanto è durata l'autopsia sul corpo di, il 21enne ucciso la notte tra sabato e domenica scorsi a Colleferro. Un pestaggio violento che ha lasciato sul corpo del ragazzo un quadro chiaro, come lo definisce all'Adnkronos il professorche ha effettuato l'esame al policlinico Tor Vergata di Roma oggi pomeriggio alla presenza dei consulenti di parte. Ciò che è emerso è un politraumatismo importante con più lesioni in più organi in diversi distretti del corpo e non solo nella zona del torace e dell'addome.