Willy, l'audio della telefonata al 112: «C’è un ragazzo che è stato menato, per favore veloci, è urgente»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Settembre 2020, 20:15

Sono lee sono minuti di grande tensione.per un disperato tentativo che risulterà invano. L'Adnkronos ha pubblicato in esclusiva la prima telefonata tra il giovane e l'operatrice che ha risposto alla chiamata., chiede il ragazzo.Dall'altro capo della cornetta l'operatrice in 47 secondi, con poche domande, riesce a localizzare il luogo del pestaggio attivando da quel momento l’intervento di ambulanza e pattuglie delle forze dell’ordine. Per Willy, però, saranno inutili tutti i tentativi di rianimarlo. Di seguite il testo completo della telefonata.: «Qui di fronte al ‘Duedipicche’ c’è un ragazzo che è stato menato. Per favore, potete venire?».: «Senta, in che comune?»: "Colleferro, Colleferro, di fronte al ‘Duedipicche’».: «Via?».Ragazzo: «Non la so la via, di fronte alla vecchia (...)».: «Aspetti, Duedipicche mi ha detto? Ma cos’è un locale?».Ragazzo: «Sì esatto, è un locale, è un bar».: «Aspetti che sto cercando l’indirizzo. A Colleferro eh?».Ragazzo: «Colleferro, Duedipicche, sì».: «Largo Santa Caterina 5».Ragazzo: «Per favore veloci, è urgente».: «Sì, signore non si preoccupi».Ragazzo: «Per favore, è urgente».: «Senta, le serve anche un’ambulanza?».Ragazzo: «Sì, subito, subito, per favore! E (...)»: «Come si chiama lei signore?». "...".: «Resti in linea, le passo le forze dell’ordine e chiamo anche un’ambulanza. Non riagganci».: «C’è la caserma qui dietro».: «Ok, resti in linea. Glieli passo».