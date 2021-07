Whirlpool licenzia 320 lavoratori: protesta in aeroporto a Napoli, viaggiatori bloccati all'imbarco

Dopo che Whirlpool ha annunciato il via alle procedure di licenziamento collettivo per 320 lavoratori dello stabilimento di via Argine, i lavoratori hanno fatto partire un blitz di protesta all'aeroporto di Capodichino, a Napoli. Gli operai stanno bloccando il percorso di accesso alle partenze nello scalo partenopeo, impedendo ai viaggiatori di espletare le operazioni di imbarco. I lavoratori espongono striscioni e scandiscono slogan contro la multinazionale.

Ieri, nel corso del tavolo al Ministero dello Sviluppo economico, l'azienda ha confermato l'avvio delle procedure di licenziamento per tutti gli operai dello stabilimento napoletano di via Argine. Nel pomeriggio di ieri i lavoratori si sono recati in presidio davanti al carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), dove era in corso una visita del presidente del Consiglio Mario Draghi e del ministro della Giustizia Marta Cartabia, ottenendo un incontro con il premier al quale hanno partecipato i segretari provinciali di Fiom, Fim e Uilm.

Dopo circa mezz'ora di blocco, i lavoratori della Whirlpool hanno poi liberato l'area di accesso alle partenze dell'aeroporto di Capodichino. I viaggiatori possono ora tornare a espletare le operazioni di imbarco. La protesta è durata meno di mezz'ora e non dovrebbe aver impedito il decollo di nessun volo. I lavoratori, un centinaio, ora si sono spostati nel piazzale dell'aeroporto dove continuano a gridare i loro slogan e ad esporre striscioni e bandiere.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Luglio 2021, 11:29

