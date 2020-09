Scuola, il sindaco 'vieta' i gruppi delle mamme su WhatsApp: «Serve preservare la salute mentale»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Settembre 2020, 15:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un'in vista della. Una provocazione scherzosa, ma anche piuttosto condivisibile, quella del. Sul proprio profilo Facebook personale, il primo cittadino del piccolo centro di poco più di 2000 abitanti, ha dato un suggerimento che sta facendo impazzire il web: «Con la riapertura delle scuole, credo che un'ordinanza del genere possa servire»., per tutti Gigi, ha condiviso la divertente provocazione solo sul proprio profilo personale e non sulla pagina Facebook istituzionale. «Considerato che la grande maggioranza dei cittadini ha almeno uno smartphone con, piattaforma utilizzata come valido strumento di comunicazione soprattutto con i gruppi. Considerato che la, soprattutto di sesso femminile (a cui si aggiungono nonne, zie e maestre), ne fa un, soprattutto per le comunicazioni riguardanti la» - si legge nel post - «Preso atto che la gran parte dei messaggi scambiati in questi cosiddetti "" consiste di, (dall’unghia incarnita al graffio sottocutaneo, dalla tinta della copertina del quaderno alla pasta stracotta della Mensa, fino ad arrivare al terra piattismo, no VAX, no TAC, no FAX noSTICAZ etc. etc.). Tenuto conto che l'attuale, causata dalla situazione sanitaria in atto, potrebbe causare una esplosione di messaggi ed esternazioni in grado di confondere ancora di più la cittadinanza e che la schizofrenia delle mamme potrebbe riflettersi negativamente anche sul personale docente e non docente. Constatato purtroppo che, immancabilmente, la responsabilità viene imputata al sottoscritto ("La colpa è sempre del sindaco")».Dopo aver esposto i motivi che porterebbero alla bizzarra ma fantomatica ordinanza, il sindaco di Desulo arriva al punto: «Al fine didegli studenti, del personale docente, dei genitori di sesso maschile, costretti a sopportare le peggiori schizofrenie, e comunque della cittadinanza tutta, ordina a mamme, zie e nonne ildegli stessi gruppi, nonché il divieto assoluto di creare nuovi cosiddetti "" o analoghi. La violazione della presente ordinanza sarà punita con il sequestro dello smartphone e con la sospensione dell'account WhatsApp fino al termine dell'anno scolastico».La finta e scherzosa ordinanza risulterebbe essere addirittura inappellabile: «Avverso il presente provvedimento non è ammesso il ricorso al TAR perché contrariamente a quanto pensino le mamme, il sindaco ha sempre ragione».Il post del sindaco di Desulo ha scatenato furore sul web, anche se non sono mancate accuse di sessismo. «Perché se la prende solo con le mamme e non con i papà?», si legge tra i vari commenti al post e agli screenshot pubblicati su vari gruppi e pagine. Gigi Littarru, ad ogni modo, solleva un problema reale: troppo spesso, in passato, i gruppi delle mamme su WhatsApp hanno veicolato informazioni false, spesso fatte di accuse infondate e gratuite, in grado di alimentare allarmismi e conflitti.Si pensi ad esempio a quanto accaduto negli scorsi anni: bambini autistici esclusi da recite scolastiche o espulsi da scuola tra la gioia di alcune mamme, insulti gratuiti alle direttrici scolastiche liti furiose tra mamme finite in tribunale . Senza contare le accuse tra genitori quando in classe girano i pidocchi, tutti episodi che in alcuni casi hanno portato i presidi a vietare agli insegnanti di partecipare alle chat di classe