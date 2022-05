WestJet inaugura il volo diretto da Roma a Calgary: il taglio del nastro a Fiumicino FOTO

Parte da oggi il nuovo collegamento di WestJet dall’aeroporto di Fiumicino con Calgary: il volo, decollato alle 13:55 ora locale con a bordo circa 300 passeggeri, segna una tappa importante nella ripresa del turismo tra l’Italia ed il Canada ed è stato celebrato insieme all’ambasciatore del Canada in Italia S.E. Elissa Golberg ed al Segretario Parlamentare del Ministero della Cultura della Provincia dell’Alberta Dan Williams.

"Il lancio del nostro attesissimo servizio Roma-Calgary è una tappa incredibile sia per WestJet che per i nostri passeggeri, poiché abbiamo atteso questo momento per più di due anni", ha dichiarato Chris Hedlin, Vice President – Network di WestJet. "Lo sviluppo del turismo tra l’Alberta e l'Europa rappresenta un’importante potenzialità per la ripresa economica della nostra industria. Siamo entusiasti di fornire ai cittadini canadesi della zona occidentale una maggiore connettività verso Roma, incredibile città nota a tutti per la sua ricca storia, il cibo famoso in tutto il mondo e la cultura iconica. Non sorprende che numerosi turisti siano desiderosi di visitarla trovando da oggi un accesso diretto grazie ai nostri nuovi voli diretti".

“È un vero previlegio accogliere WestJet a Roma Fiumicino" - ha dichiarato Federico Scriboni, Head Of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma - "Il lancio del volo diretto per Calgary è il risultato di una lunga collaborazione con WestJet e segna una tappa rilevante verso lo sviluppo della connettività tra Italia e Canada. Vantando oltre 1 milione di passeggeri da e per l'Italia nel 2019, il mercato canadese si conferma uno dei principali flussi di lungo raggio per potenziale attuale e prospettico. Il nuovo volo offrirà ai passeggeri canadesi l'accesso diretto a Roma e, attraverso l’eccellenza del nostro hub, al più ampio mercato italiano e mediterraneo, mentre i clienti che viaggiano da Roma a Calgary avranno finalmente l'opportunità di volare direttamente nel cuore del Canada centrale scoprendo le bellezze della Provincia dell’Alberta ed esplorando nuove opzioni di viaggio verso la costa occidentale americana".

“Sono lieta di accogliere – ha dichiarato Elissa Golberg, Ambasciatore del Canada in Italia - il nuovo volo di WestJet tra Roma e Calgary, che consentirà la crescita della relazione tra i nostri due paesi. Questo collegamento è una dimostrazione tangibile del nostro desiderio condiviso di andare avanti insieme in questo importante anno che segna il 75° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Canada e Italia”.

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Maggio 2022, 14:34

