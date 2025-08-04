West Nile, tre morti in un giorno: nel Lazio 21 nuovi casi, la mappa aggiornata dei contagi nelle Regioni

di Redazione web

Tre vittime in un solo giorno a causa del virus West Nile, trasmesso dalle comuni zanzare Culex. Il bilancio dei decessi in Italia dall’inizio del 2025 sale così a 13. Le regioni più colpite restano il Lazio e la Campania, dove si sono verificate le ultime morti.

West Nile, quinta vittima nel Lazio: morto a Latina un uomo di 77 anni

Le vittime nel Lazio

Nel Lazio, un uomo di 77 anni è deceduto presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Era ricoverato in gravi condizioni dal 17 luglio e soffriva di patologie croniche pregresse. È il quinto decesso nella regione legato al virus.

Il bollettino nel Lazio

Nel Lazio, le analisi effettuate dall'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani hanno registrato 21 nuove positività al virus West Nile, tra cui anche un donatore asintomatico, individuato dal centro regionale. I nuovi casi sono stati rilevati prevalentemente nella provincia di Latina (Aprilia, Cisterna di Latina, Latina, Norma, Pontinia, Sezze e Terracina), oltre alle positività riscontrate a Lanuvio e a Nettuno in provincia di Roma. Con gli ultimi accertamenti, nel 2025 le conferme di positività di infezione salgono a 94. Dei nuovi 21 casi: 18 persone hanno sintomi con febbre; 2 persone hanno riscontrato la sindrome neurologica; un donatore asintomatico è stato individuato grazie alle attività di screening del Centro regionale sangue, «a dimostrazione della sicurezza garantita dal sistema trasfusionale regionale», precisa la Regione Lazio in una nota. Dei 94 pazienti: casi di 20 sono ricoverati in reparti ordinari; 14 persone sono state dimesse; 53 pazienti sono in buone condizioni presso il proprio domicilio; 2 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva; 5 decessi.

Due morti nel Casertano

Altri due uomini sono morti nelle ultime ore nel Casertano.

Controlli su sangue e trapianti

L’allerta resta alta. Le regioni interessate hanno attivato tutte le misure previste dal Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi, a partire dalla disinfestazione delle aree colpite. Tra le azioni previste anche il rafforzamento dei controlli su sangue e trapianti. Sebbene la trasmissione del virus attraverso trasfusioni o trapianti sia rara, non è impossibile. Il contagio tra esseri umani, invece, non avviene.

Gli esperti sottolineano che non si può parlare di emergenza. L’Istituto Superiore di Sanità ha già chiarito che l’andamento dell’infezione e il numero di casi sono in linea con le stagioni precedenti. Martedì 5 agosto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, riferirà in Senato davanti alla commissione Affari sociali. A richiedere l’intervento era stato il gruppo del Partito Democratico.

I dati dell’ISS

Secondo l’ultimo bollettino di sorveglianza pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità, i casi confermati di West Nile in Italia dall’inizio dell’anno sono 89, quasi il triplo rispetto alla settimana precedente (32 casi). Tra i casi confermati al 30 luglio: 40 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (2 in Piemonte, 1 Lombardia, 3 Veneto, 1 Emilia-Romagna, 23 Lazio, 10 Campania); 2 casi asintomatici in donatori di sangue (1 in Veneto, 1 in Campania); 46 casi di febbre (1 Lombardia, 5 Veneto, 35 Lazio, 4 Campania, 1 Sardegna); 1 caso asintomatico in Campania.

Salgono così a 31 le province italiane con circolazione confermata del virus, distribuite in 10 regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia e Sardegna.

Ultimo aggiornamento: martedì 5 agosto 2025, 19:35

