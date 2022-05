Oltre la ripresa: il Lazio tra innovazione ed opportunità, il webinar organizzato da I-Com

"Oltre la ripresa. Il Lazio tra innovazione e opportunità": è questo il titolo del webinar che è stato organizzato oggi dall'Istituto per la Competitività (I-Com). L'evento ha rappresentato la prima tappa dell'8° edizione dell'Osservatorio sulle relazioni territorio-imprese (ORTI), un incubatore itinerante di relazioni virtuose fra imprese e territori, che ha l'obiettivo di stimolare il confronto fra i protagonisti pubblici e privati dello sviluppo. Tra gli ospiti Paolo Orneli, assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start-up e Innovazione della Regione Lazio, Monica Lucarelli, assessora alle Attività Produttive e alle Pari Opportunità di Roma Capitale.

Le conclusioni dell'assessore alle Attività produttive di Roma Capitale Monica Lucarelli: "Uno dei problemi delle nostre imprese è che faticano a crescere. Tra le nostre responsabilità c'è quella di contribuire a creare un ecosistema favorevole all'innovazione"

L'assessora Lucarelli ha voluto centrare il focus sull'implementazione digitale e le nuove frontiere legate al 5G: "L'obiettivo è coprire il 100% dei cittadini e il 100% delle aree e rendere le connessioni sempre più veloci".

Un progetto ambizioso che potrebbe trasformare Roma in una vera Smart City. L'assessora ha parlato anche di lavoro e piccole e medie imprese puntando tutto sulla velocizzazione delle procedure per aumentare il livello di competitività della Capitale: "La prima cosa che le aziende ci chiedono, sia commerciali che industriali, quando vengono a Roma è di essere aiutate a trovare le competenze. E per questo stiamo lavorando per creare un contesto di riferimento per aiutare le imprese che sono attratte a Roma. Servono poi centrali di acquisto efficienti ma dobbiamo soprattuto creare contesti competitivi".

