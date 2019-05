Wanna Marchi e Stefania Nobile, addio Italia: «Nessuno ci volevo, ora siamo imprenditrici in Albania»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una nuova vita per. Dopo il processo, iniziato dopo i servizi di “Striscia la notizia”, e il carcere mamma e figlia sono partite per l’Albania dove sono diventate imprenditrice aprendo tre locali.In Italia non riuscivano più a lavorare: “La scorsa estate sono venuta per caso a trovare degli amici – ha spiegato Stefania in un’intervista a “Chi” - Mi sono innamorata subito del posto. Molti dimenticano che noi da anni facciamo ristorazione, ma in Italia per "le Marchi" lavorare era diventato difficile, Siamo "marchiate". Così, d'istinto, ho detto a mia madre di venire che avremmo ricominciato qui”.Wanna ha qualche rimpianto: “Le abbiamo provate tutte per non lasciare il nostro Paese, ma nessuno offre lavoro alle "Marchi'”. Una sera eravamo senza benzina sulla via Emilia e senza soldi, un'altra volta non riuscivamo a fare la spesa. Da qualche parte dovevamo ricominciare, Ed eccoci qui”.Tre locali è un inizio di tutto rispetto: “Rischioso. Ma noi siamo brave imprenditrici e lo stato albanese, se capisce che tu lavori per il bene dell'Albania e non vuoi solo far affari e sparire, ti aiuta. Sa, non è facile sentirsi sporchi nonostante un debito strapagato con la giusti- zia a caro prezzo: Forse questa era l'unica soluzione”.