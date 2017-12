Wanna Marchi insegnante insieme alla figlia Stefania, la scuola ci ripensa: "Scelta inopportuna"

Mercoledì 20 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 15:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La vasta eco prodotta dalla notizia deve aver convinto Fabrizio Tittozzi, direttore dell'istituto paritario Volta di Bari, a fare un passo indietro:non insegnerà in un corso di formazione per aspiranti venditori. La notizia si era diffusa nelle ultime ore, scatenando una lunga serie di polemiche.LEGGI ANCHE ---> WANNA MARCHI DOCENTE A UN CORSO DI FORMAZIONE In un primo momento, il dirigente scolastico aveva difeso con convinzione la scelta di affidare a Wanna Marchi e alla figlia,, la gestione di alcune lezioni: «Nel suo campo è una fuoriclasse, con la figlia ha fatto la storia della tv e ha tanto da insegnare. Sì, è vero, ha commesso delle truffe, ma ha pagato interamente il suo debito con la giustizia».Il dietrofront è tuttavia giunto dopo poche ore. Tittozzi, contattato da Repubblica.it , ha spiegato così di averci ripensato: «Valutando tutto quello che si porta dietro, abbiamo capito che quella scelta era inopportuna».