Sorprese e sparò a un ladro albanese in casa, sentenza confermata: il macellaio Onichini finisce in carcere

Walter Onichini, il macellaio di 39 anni di Legnaro in provincia di Padova, che nel luglio 2013 sorprese in casa, sparò e ferì un ladro albanese, alle 14 del 13 settembre è stato arrestato, su ordine di carcerazione emesso dalla procura di Padova, nella sua abitazione di Camponogara in provincia di Venezia. Stava aspettando i carabinieri perchè era già stato informato del suo imminente trasferimento in carcere.

La sentenza

La Cassazione, nei giorni scorsi, ha confermato la sentenza d'Appello a 4 anni 10 mesi e 27 giorni per Onichini, accusato di tentato omicidio perchè nel luglio del 2013 sparò a un giovane albanese sorpreso nella sua abitazione a rubare insieme ad alcuni complici.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Settembre 2021, 10:36

