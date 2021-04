Walter Biot, il figlio 24enne: «Siamo con le toppe al cu*o, lui è l'unico che ci può mantenere»

Walter Biot, l'ufficiale della Marina Militare colto in flagrante mentre intascava 5.000 euro da due agenti dei servizi segreti russi in cambio di informazioni top secret, davanti al gip si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha reso dichiarazioni spontanee. «Ero disperato, pieno di debiti e con una figlia malata», la versione di Biot.

La motivazione di Biot è confermata anche dal figlio 24enne del militare accusato di spionaggio. «L'unica cosa che credo - ha spiegato il ragazzo in un'intervista a Repubblica - è che se mio padre ha fatto quello che ha fatto è stato per mantenere la famiglia, per mantenere la casa, non per andare contro lo Stato, contro la Patria, perché lui per 35 anni ha servito la Patria e lo Stato: ha fatto la seconda Guerra del Golfo, è stato in Iraq, in Afghanistan».

«Una cosa così - spiega il giovane - ci inguaia tutti. Noi stiamo con le toppe al culo, io e mia sorella facciamo lavori part time, mio padre è l'unico che ci può mantenere; se lo congedano con disonore il rischio è che ci tolgono i bambini minorenni (Biot ha 4 figli, ndr) perché non possiamo mantenerli».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Aprile 2021, 12:26

