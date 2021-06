Vuole gettarsi dal ponte: carabiniere fuori servizio ferma la macchina e lo salva

Voleva suicidarsi gettandosi nelle acque del fiume Volturno dal ponte di Annibale, nel Casertano, ma è stato salvato da una carabiniere libero dal servizio. È accaduto nella frazione Triflisco, comune di Bellona. Il militare stava transitando sul ponte quando ha visto un uomo - un 38enne di Formicola - che stava oltre la barriera di protezione, e sembrava pronto a gettarsi nelle acque del fiume.

Il carabiniere, in servizio a Roma ma libero in quel momento, ha fermato l'auto, è sceso ed ha iniziato a parlare con il 38enne, cercando di farlo desistere in tutti i modi dal tentativo di suicidarsi. Sono poi arrivati i colleghi del militare in servizio alla stazione di Formicola; il pressing verso il 38enne ha prodotto i suoi effetti, visto che l'uomo ha poi scavalcato di nuovo la barriera e si è affidato alle cure dei sanitari.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Giugno 2021, 18:17

