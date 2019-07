Sequestro da dieci milioni di euro a Vittorio Morace. Colpo al re dei traghetti Liberty Lines

Beni mobili ed immobili, terreni, quote azionarie e rapporti finanziari, per un valore complessivo di oltre 10 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Dia diall'ex armatore, ex proprietario della compagnia di navigazioneedIl provvedimento è stato emesso, su richiesta congiunta del Procuratore della Repubblica di Palermo Francesco Lo Voi e del direttore della Dia, Giuseppe Governale, dal Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione. Il beni sequestrati sono quasi tutti riconducibili a, si tratta di quote dellaper cinque milioni e mezzo di euro, conti correnti per due milioni e 300 mila euro, immobili per due milioni e 400 mila euro.Al figlio di Morace, Ettore, vengono invece sequestrate quote della Liberty lines per 175 mila euro.