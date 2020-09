Referendum sul taglio dei parlamentari, Deborah Bergamini (Fi): "Solo demagogia, nessuna riforma"

Deborah Bergamini, deputata FI, perchè votare No?

«Perché non c’è alcuna riforma ma solo una ghigliottina spinta dal populismo, che comprometterebbe il funzionamento democratico per le generazioni future. Il popolo italiano sarebbe il meno rappresentato d’Europa».

Cosa dicono di “fuorviante” quelli del Si?

«Non si può considerare la democrazia parlamentare, di cui la rappresentanza è il cardine, come un costo».

Forse il problema sono le liste bloccate...

«Non è votando a favore di questo referendum che si migliora la qualità degli eletti». Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Settembre 2020, 08:00

