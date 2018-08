Terremoto di magnitudo 5.1 in Molise. Scosse tutta la notte, case lesionate. Da martedì oltre cento scosse

Lunedì 20 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lo spavento per la scossa didi magnitudo 5.1 registrata nella serata di giovedì scorso a, avvertita anche a oltre 150 km di distanza, deve aver giocato un brutto scherzo ad alcuni abitanti di, cittadina in provincia di. Evidentemente ancora terrorizzate dal sisma, infatti, alcune persone, dopo essersi precipitate in strada, hanno notato una strana macchia sulIn men che non si dica, la voce si è sparsa in giro: «Su un portone è comparso il volto di». Molti hanno deciso quindi di recarsi di persona a vedere quella macchia con le sembianze del santo di Pietrelcina. La notizia è stata coperta anche da alcune testate blog locali , mentre alcuni dei curiosi accorsi sul posto gridavano al miracolo o al messaggio divino.Non tutti, però, ci hanno visto del soprannaturale: basta osservare con attenzione l'usura e la ruggine che contraddistinguono il portone per notare che quelli che sono stati scambiati per i tratti somatici dinon sono altro che. Scattando anche una foto con l'ausilio del, poi, si scopre che i contorni del volto corrispondono a ben altra figura. La luce della fotocamera, infatti, consente di scoprire che si tratta di un semplice, realizzato con una bomboletta spray.